Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii si senatorii au inceput sa isi exprime votul, miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, cu privire la programul de guvernare si lista ministrilor Guvernului condus de premierul desemnat, Florin Citu. Votul este secret cu bile si se acorda atat pentru programul de guvernare, cat…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au stabilit, miercuri, ca audierea in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Citu vor incepe la ora 11,00, iar plenul reunit al Parlamentului pentru investirea Guvernului va avea loc la ora 15,00. Conform…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in scurt timp, pentru stabilirea calendarului audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Citu si votul in plenul Parlamentului. Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in…

- LIVE TEXT. Noul Guvern PNL-USR-UDMR ar putea fi investit astazi. Cițu a depus programul de guvernare la Parlament Noul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, ar putea fi investit astazi, prin votul plenului reunit al Parlamentului. Lista miniștrilor din Guvernul Cîțu şi…

- Alegerile prezidențiale din SUA s-au incheiat dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270 de voturi electorale, votul popular nefiind…

- Alesii din Parlament se pregatesc pentru scrutinul din 6 decembrie. Sunt printre ei persoane vocale care si-au dat interesul sau chiar au luat cuvantul in plenul Parlamentului de-a lungul ultimului mandat. Adrian Todoran s-a implicat si in aprobarea proiectului „Autostrada Nordului” care va trece prin…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca președinții de Consilii Județene mai ales cei aflați la primul mandat care vor sa faca o administrație performanta au la indemana doua modele din care sa se inspire, modelul Gheorghe Flutur la Suceava și modelul Ilie Bolojan la Bihor. ”Oricine poate…

- PPE a aprobat inca din 2015 un plan pe termen mediu menit sa duca, pas cu pas, la o situatie de facto, iar mai apoi si de jure: o republica prezidentialista in Romania. Transformarea lui de facto in de jure ar urma sa fie concretizata atunci cand o noua Constitutie ar fi introdus deja in textul sau…