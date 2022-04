Stiri pe aceeasi tema

- „In mod normal, ne place sa spunem ca suntem fotografi ai iubirii”, spun Konstantin Liberov și Vlada Liberova (Libkos) , cei mai cunoscuți fotografi de nunți din Odesa, orașul-port la Marea Neagra. Oamenii se casatoresc chiar și pe timp de razboi, dar Kostia și Vlada au realizat ca acum nu mai este…

- Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 in Ucraina, se afla acum in Odesa, orașul de langa Romania care a devenit fortareața. Ucrainenii de acolo asteapta inspaimantati atacurile rusilor. Oamenii nu mai au incredere nici in negocierile de pace, nici in

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat, la Prima TV, ca litoralul romanesc nu e in pericol din cauza razboiului din Ucraina . Potrivit acestuia, nu s-a inregistrat nicio crestere, nici la radiatii, si nici la poluarea aerului in Romania, informeaza News.ro. ”Din punctul nostru de vedere, al Ministerului…

- Locuitorii satului Carpineni, raionul Hancesti, primesc zilnic sute de refugiati din Ucraina. Fiecare al patrulea e cazat in casele oamenilor, restul - in centrul comunitar, unde peste 1 500 de cetateni ucraineni deja au fost adapostiti.

- Echipa Digi24 a primit permisiunea sa filmeze intr-unul dintre cele mai bine pazite locuri din Odesa, orașul-port de la Marea Neagra care se pregatește pentru o invazie ruseasca. Imagini exclusive in care pot fi observate baricadele din apropierea celor mai importante cladiri din oraș, precum și pregatirea…

- Odesa, al treilea oras al Ucrainei, cu port la Marea Neagra, se pregateste de lupta, localnicii baricadand deja orasul sudic in asteptarea trupelor rusesti. Sunt informatii ca rusii ar fi inceput deja asaltul asupra aeroportului si pe care Ministerul ucrainean al Apararii incearci sa le verifice.

- Jurnalistul Mircea Barbu transmite din Mariupol, unul dintre orașele decisive din Estul Ucrainei, port la Marea Neagra, atacate la ordinul lui Vladimir Putin. Corespondența din Mariupol Aici, la Mariupol, 15 kilometri fața de teritoriul ocupat de trupele separatiste, ceva s-a aflat inca de miercuri,…