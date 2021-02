Stiri pe aceeasi tema

- La startul celei de-a doua etape a campaniei naționale de vaccinare, vineri 15 ianuarie, Libertatea a discutat cu locuitorii din Ciurea, prima comuna din Iași care a fost carantinata in starea de alerta. Cei mai mulți vor sa se vaccineze. Dar trebuie sa mai aștepte: Prefectura Iași a decis ca centrul…

- Prima etapa de vaccinare impotriva raspandirii COVID-19 inseamna imunizarea personalului medical din cele 23 de centre de vaccinare din sistemul medical public și privat stabilite anterior in județul Iași, precum și personalul care deservește activitați critice (de la aparare, ordine publica, transporturi,…

- Cu prilejul sarbatorii religioase Botezul Domnului (Boboteaza) miercuri, 06 ianuarie 2021, mai multe echipaje de jandarmi ieseni se vor afla in misiune, in zona a opt lacașe de cult, din Iasi, Pascani, Targu Frumos, Harlau și Raducaneni, unde in fiecare an exista un aflux mare de credincioși. Jandarmii…

- Medicii din prima linie de la Unitatea de Primiri Urgenta din cadrul Spitalului Sf. Spiridon s-au vaccinat impotriva COVID-19 in prima zi din an. Este vorba despre un medic specialist de urgenta si un medic resident de urgenta, iar vaccinarea a avut loc la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi. Din…

- Jandarmii vor acționa, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, protecția obiectivelor aflate in responsabilitate, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2. Se continua activitațile…

- Campania de vaccinare pentru combaterea infecțiilor COVID-19 se va desfașura in trei etape, in Romania fiind organizate aproximativ 900 de centre de vaccinare. In etapa I va fi vaccinat personalul din sistemul medical public și privat și personalul care deservește activitați critice (de la aparare,…

- UPDATE – Județul Suceava se afla, pana la ora 11:00, sub atenționare nowcasting Cod galben de ceața. Fenomene avertizate: local ceața, care determina reducerea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m. Zone vizate: – Județul Suceava: zona joasa; Interval de valabiliate: 12/12/2020 08:00 12/12/2020 11:00…

- Top 10 al ratelor de infectare cu SARS-CoV2 in judet: Valea Lupului (8,42), Miroslava (7,21), Ciurea (7,09), Rediu (6,85), Aroneanu (6,14), Letcani (5,11), Holboca (4,84), municipiul Iasi (4,40), Coarnele Caprei (4,14), Ungheni (3,94). Iata incidentele: Amintim ca, pe judet, numarul cazurilor de imbolnavire…