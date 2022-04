REPORTAJ. 25 de juniori ucraineni refugiați s-au înscris la Galați la clubul de hochei, ca să practice același sport ca acasă Cand lași in urma totul ca sa iți salvezi viața, in condiții de razboi, vechea rutina te ajuta sa mergi mai departe, explica Tetiana, o mama ucraineana a doi dintre cei 25 de copii refugiați care au inceput sa se antreneze departe de casa. Peste 20 de copii – sunt echipe mixte, de fete și baieți – se lupta cu crosele pe gheața in sala patinoarului din Galați; aproape toate scaunele roșii și galbene din tribuna sunt libere. Apar doua femei. Se așaza. Una dintre ele se recomanda „Tetiana”. „Și la Kiev stateam in tribuna”, adauga ea. Femeia spune ca in orașul natal iși ducea copiii cu mașina la antrenamente… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

