Report uriaș la Loto 6/49. Loteria Română anunță suplimentarea fondurilor pentru tragerile de Anul Nou In seara de Revelion, Loteria Romana organizeaza sambata Tragerile Speciale Loto. Fondurile de caștiguri pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 au fost suplimentate cu 900.000 de lei. Potrivit unui comunicat al institutiei, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,88 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro). Așadar, pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

