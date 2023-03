Astazi, 5 martie, sunt programate noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 2 martie, Loteria Romana a acordat premi de peste 875.300 de lei. Reportul la 6/49 este colosal La Loto 6/49 exista la categoria I un report in valoare de peste 21,94 milioane de lei (peste 4,45 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,74 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro). Peste 626.400 de lei se pot caștiga la Joker La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 626.400 de lei…