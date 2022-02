Stiri pe aceeasi tema

- Report record la Joker la categoria I de peste 6,54 milioane de euro Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,49 milioane de euroDuminica, 6 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 februarie, Loteria…

- Report record la Joker la categoria I de peste 6,5 milioane de euro Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,15 milioane de euroDuminica, 23 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 20 ianuarie, Loteria Romana…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1 milion de euroTRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMAANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII ldquo;ROMANII AU NOROC", INCEPAND CU ORA 18:30Joi, 20 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile…

- Un report de peste 31,89 milioane lei, adica 6,44 milioane de euro, se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care vor avea loc joi, potrivit unui comunicat remis, luni, de Loteria Romana. La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ…

- Un report de peste 31,89 milioane lei (6,44 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care vor avea loc joi, potrivit unui comunicat remis luni de Loteria Romana.

- Joi, 6 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU din data de 31.12.2021 Loteria Romana a acordat 76.218 castiguri in valoare totala de peste 6,9 milioane lei.La Loto 6 49, la categoria I, este in joc un…

- Tragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au noroc, incepand cu ora 18:15. Joi, 9 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Mos Nicolae de duminica, 5 decembrie, Loteria…

- Un report de peste 31 milioane lei (aproximativ 6,26 milioane de euro) este in joc, duminica 28 noiembrie, la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto organizate de Loteria Romana, informeaza institutia. Astazi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si…