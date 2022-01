Report-record la extragerea Joker de joi. Marele premiu este de peste 6,4 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 6 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU din data de 31.12.2021 Loteria Romana a acordat 76.218 castiguri in valoare totala de peste 6,9 milioane lei.La Loto 6 49, la categoria I, este in joc un…

- Loteria Romana a suplimentat cu 175.000 de lei fondul de castiguri pentru tragerile speciale loto de Craciun, care vor avea loc vineri, potrivit unui comunicat remis luni de Loteria Romana, anunța Agerpres. Astfel, fondul de castiguri al categoriei I a fost suplimentat cu 100.000 de lei pentru…

- Un report de peste 31,27 milioane lei (peste 6,31 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de joi, potrivit unui comunicat remis luni de Loteria Romana. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,93 milioane de lei (peste…

- Tragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au noroc, incepand cu ora 18:15. Joi, 9 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Mos Nicolae de duminica, 5 decembrie, Loteria…

- Report la Joker la categoria I de peste 6,24 milioane de euro Tragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii ldquo;Romanii au noroc", incepand cu ora 18.15. Joi, 18 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce…

- Report la Joker la categoria I de peste 6,22 milioane de euroTragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii Romanii au noroc, incepand cu ora 18:15.Joi, 11 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile…

- Tragerile LOTO se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii ldquo;Romanii au noroc", incepand cu ora 18:15Duminica, 7 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 noiembrie, Loteria Romana a acordat…

- Joi, 7 octombrie, la ora 18.15, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele caștigatoare vor fi afișate mai jos.Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Rezultate Loto 6/49 din 3 octombrie 2021:La tragerile loto de duminica,…