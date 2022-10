Report la Loto 6/49, la categoria I, de peste 3,22 milioane de euro/ Report la Joker la categoria I de peste 1,85 milioane de euro

Potrivit Loteriei Romane, duminica au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la cele de joi s-au acordat peste 19.000 de castiguri, in valoare totala de peste 807.000 de lei. Astfel, la Loto 6/49 se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 15,95 milioane de lei (peste 3,22 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,25 milioane de lei (peste 1,06 milioane de euro). La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,16 milioane de lei (peste 1,85 milioane de euro), iar…