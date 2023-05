Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana anunta un report de peste 7,75 milioane de euro la Loto 6/49, dar si report cumulat la Noroc de peste 1,26 milioane de euro. ”Joi, 11 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 mai, Loteria Romana…

- ”Joi, 11 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 mai, Loteria Romana a acordat peste 18.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,46 milioane de lei”, anunta, luni, Loteria Romana. Sursa citata a precizat…

- Un report in valoare de peste 34 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro) se inregistreaza la Loto 6/49, la categoria I. Un report in valoare de peste 34 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro) se inregistreaza la Loto 6/49, la categoria I, in timp ce la Noroc este in joc un report in valoare…

- Duminica, 9 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.638 de caștiguri in valoare totala de peste 921.300 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 9 aprilie 2023 Loto 6 din 49: Loto…

- Duminica 9 aprilie 2023, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.638 de caștiguri in valoare totala de peste 921.300 de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare…

- Duminica, 9 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.638 de caștiguri in valoare totala de peste 921.300 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 9 aprilie 2023 Loto 6 din 49: Loto…

- Joi, 30 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 martie, Loteria Romana a acordat peste 20.961 de castiguri in valoare totala de aproape 1,41 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 30 martie 2023 Loto 6 din…

- Joi, 9 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 martie, Loteria Romana a acordat 20.932 de castiguri in valoare totala de peste 1,58 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 9 martie 2023Loto 6 din 49:Loto…