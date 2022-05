Report de peste 7,66 milioane de lei la extragerea din 29 mai la Loto 6/49

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 29 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce, la tragerile loto de joi, 26 mai, Loteria Romana a acordat 12.706 caștiguri in valoare totala de peste 761.400 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 29 mai 2022 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc…

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,18 milioane de euroDuminica, 15 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de joi, 12 mai, Loteria Romana a acordat peste 15.800 de castiguri in valoare totala de peste 706.000 de lei.La…

- Joi, 12 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 mai, Loteria Romana a acordat 23.742 de castiguri in valoare totala de peste 1,22 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 12 mai 2022Loto 6 din 49: 25, 10,…

- Reportul la tragerea Loto 6/49, categoria I, pentru tragerea de duminica, 1 mai, depaseste 4,28 milioane de lei, respectiv 867.000 de euro, informeaza Loteria Romana. La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 4,2 milioane lei (peste 849.000 de euro). De asemenea, la Joker, categoria…

- Duminica, 17 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 aprilie, Loteria Romana a acordat 19.153 de caștiguri in valoare totala de peste 962.000 de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 17 aprilie 2022 Loto 6 din 49:…

- Joi, 14 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 aprilie, Loteria Romana a acordat 19.987 caștiguri in valoare totala de peste 1,94 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 14 aprilie 2022 Loto 6 din…

- Un report in valoare de peste 14,37 milioane lei (peste 2,9 milioane de euro) este in joc la Loto 6/49, la categoria I, in cadrul tragerilor loto de duminica, potrivit unui comunicat remis de Loteria Romana. La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,72 milioane lei (peste 753.500…

- Un report in valoare de peste 12,23 milioane lei (peste 2,47 milioane de euro) este in joc la Loto 6/49, la categoria I, in cadrul tragerilor loto de joi, potrivit unui comunicat remis de Loteria Romana. La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 3,92 milioane lei (peste 792.300…