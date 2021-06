Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 28,52 milioane de lei (peste 5,79 milioane de euro), iar la Loto 6/49, aceeasi categorie, este in joc o suma de 14 milioane de lei (2,85 milioane de euro), in cadrul extragerilor loto de joi, 3 iunie, informeaza Loteria Romana. La categoria a II-a a jocului Joker reportul este in valoare de peste 223.700 de lei (aproximativ 45.500 de euro). De asemenea, la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,58 milioane de lei (aproximativ 321.700 de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, peste 139.200 de lei (28.300 de euro). La Loto…