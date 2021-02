Report de peste 4,1 milioane de euro la Joker, la tragerile loto de Dragobete

Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana a suplimentat cu 175.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, din cadrul tragerilor loto de Dragobete, care au loc duminica, se mentioneaza intr-un comunicat al companiei. Astfel, fondul de castiguri pentru Loto 6/49 a fost…

- Duminica, 21 februarie 2021, vor avea loc TRAGERILE SPECIALE LOTO DE DRAGOBETE. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. La tragerile loto de joi, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 20.907 de caștiguri…

- Joi, 11 februarie 2021, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Loteria Romana a suplimentat fondul de caștiguri pentru extragerea Loto 6 din 49 la categoria I cu 300.000 de lei, dupa ce duminica a fost caștigat marele premiu, in valoare de 1,72 milioane…

- Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 11 februarie, in urma castigarii premiului de duminica, la acelasi joc. Potrivit unui comunicat al Loteriei Nationale, la Joker, la categoria I, se inregistreaza un report…

- Primele trageri Loto din acest an vor avea loc duminica, 3 ianuarie. La Tragerile Loto Speciale de Anul Nou au fost acordate caștiguri de peste 4 milioane de lei, transmite Loteria Romana. La Loto...

- Report la Loto 6 49 la categoria I de peste 1,27 milioane de euro La noroc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,86 milioane de lei peste 381.600 de euro .TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII ROMANII AU NOROC, INCEPAND CU ORA 18:15Joi, 26 noiembrie, vor…