Un report in valoare de peste 10,85 milioane de lei (peste 2,20 milioane de euro) este pus in joc duminica la Joker la categoria I, in timp ce la categoria a II-a a jocului reportul depaseste 318.700 de lei (peste 65.100 de euro), informeaza Loteria Romana, potrivit Agerpres.

