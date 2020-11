Report de aproape 3 milioane de euro la Joker, la tragerea loto de azi, 8 noiembrie

Astazi, 8 noiembrie, la ora 18:15, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker la categoria I este de peste 2,78 milioane de euro, iar reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 1 milion de euro.Rezultatele Loto 6/49 de azi, 8 noiembrie 2020:Loto 6/49: Loto 5/40: Joker:Noroc:Noroc Plus:Super Noroc: 1 5 6 2 9 2Rezultatele loto din 5 noiembrie sunt aici.La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,53 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este in valoare…