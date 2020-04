De asemenea, saptamana viitoare se vor redeschide si patru dintre fabricile grupului Mobexpert, urmand ca de la mijlocul lunii mai sa se redeschida si alte trei fabrici. In data de 15 martie, Dan Sucu anuntase ca Mobexpert va inchide toate magazinele pe o perioada nedeterminata, pentru prima data in 27 de ani, din cauza epidemiei de coronavirus. Grupul are 2.400 de angajati si o cifra de afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro pe an. Dincolo de retail, grupul detine opt fabrici de mobila care produc pentru piata romaneasca si pentru export. sursa: ADEVARUL