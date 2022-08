Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera revine la normal in intersecția dintre bulevardul Cetații și strada Gheorghe Lazar. Acolo fusese instalat provizoriu un sens giratoriu, acesta va fi anulat și se va relua utilizarea semafoarelor. Modificarea este introdusa odata ce lucrarile la reabilitarea liniilor de tramvai din…

- Șoferii timișoreni care au traversat bucata din bulevardul Cetații, proaspat deschisa traficului, se plang de dimensiunea benzilor de circulație, dar și de modul in care au fost instalate bordurile in acea zona, unul considerat periculos. Un cetațean a masurat banda de circulație, iar aceasta ar avea…

- Girație provizorie și schimbarea sensului de circulație pe bulevardul Cetații. Primaria Timisoara are in programul de dezvoltare realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 4, Bulevardul Cetatii”.

- Lucrarile proiectului “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 4, Bulevardul Cetatii” continua și genereaza modificari in circulația rutiera. Ca rezultat, se va introduce o girație și se vor schimba mai multe sensuri ale circulației rutiere. Astfel,…

- Primaria Timișoara reorganizeaza circulația pe strada Gheorghe Lazar. Lucrarile de reparații și amenajare a strazii Gheorghe Lazar, secțiunea cuprinsa intre Calea Circumvalațiunii și bulevardul Cetații sunt executate de Societatea de Drumuri Municipale (SDM), companie a Municipiului Timișoara. Intervenția…

- Municipalitatea cauta proiectant și asistența tehnica in vederea realizarii obiectivului de investiție „Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura rutiera, utilitați publice”.

- Primaria Timișoara a fost nevoita sa reia licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare proiectare și asistența tehnica n vederea realizarii și implementarii obiectivului de investiție ”Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii,…

- Primaria Timișoara anunța inceperea lucrarilor pentru Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale pe bulevardul Cetatii, etapa a patra, de luni 30 mai, ora 9.00. Lucrarile vor afecta circulația pe unul dintre sensurile existente pe bulevardul amintit, in plus se va inchide și…