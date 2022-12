Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, joi, 8 decembrie, a adus din nou in atenția telespectatorilor discuțiile dintre Raluca și Adina. Nu este pentru prima data cand cele doua concurente nu se ințeleg, caci fetele au avut mai multe discuții in competiție.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, doamna Adriana și Viorel au fost protagoniștii unui scandal. Mama lui Cosmin il acuza pe acesta ca a avut cateva comentarii ce nu-și aveau rostul și i-a cerut sa-și vada de relația lui cu Denisa.

- Tensiunile au aparut in ultima proba de la Chefi la cuțite, sezonul 10 . Oxy a fost deranjata cand a vazut ce a facut Madalina Cafadaru in semifinala. Cele doua concurente și-au "aruncat" replici acide. Iata de la ce a pornit scandalul!

- Moarte ȘOCANTA in Constanța: Un tanar de numai 18 ani a decedat dupa ce a primit un pumn in fața. De la ce a pornit conflictul Moarte ȘOCANTA in Constanța: Un tanar de numai 18 ani a decedat dupa ce a primit un pumn in fața. De la ce a pornit conflictul Un tanar de 18 ani a decedat in urma unui conflict…

- CONTRE… Conflictul dintre deputații Solomon și Botez pare sa nu se mai termine. Cei doi continua sa se razboiasca in mediul online pe subiectul – “cine e responsabil de curațenia orașului Barlad?”. “Cu toate ca i-am demonstrat alb pe negru cu documente ca Ana Maria Vintila, viceprimar USR, nu are atribuții…

- In emisia de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 21 octombrie 2022, doamna Adriana nu și-a mai putut stapani lacrimile de emoții cand și-a auzit fiica. Sora lui Cosmin a avut o intervenție telefonica in direct, la scurt timp dupa ce mama sa și Miruna au avut parte de replici taioase in gala Mireasa.

- Iubita și mama lui Cosmin s-au „aprins” in gala de la Mireasa de pe 21 octombrie 2022 și au avut un schimb de replici, asta dupa ce Miruna s-a suparat pentru ca partenerul sau nu a așteptat-o cand s-au intors de la task-ul merelor.

- In ediția din aceasta seara la Mireasa, Damaris și Sebaidin au pus punct cunoașterii. Cei doi concurenți din casa au decis ca este mai bine sa se opreasca aici și sa nu formeze un cuplu. Mai mult decat atat, concurenta a mai spus, cu lacrimi in ochi, ca este dezamagita ca s-a atașat de doamna Dorina.