Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare a inceput, de astazi, și la Sibiu. Primul medic imunizat acolo impotriva noului coronavirus a fost chiar doctorul care a tratat, in luna martie, primii pacienți cu Covid-19 din județ. Doctorul Calin Cimpaian este șeful secției Secției medicale de la Spitalul Județean Sibiu.

- In prima zi de vaccinare, 165 de persoane din Cluj au fost imunizate, dintre acestea una singura a avut reacții adverse ușoare, a transmis Prefectura Cluj. Potrivit comunicatului transmis, luni, o persoana a prezentat o reacție alergica ușoara dupa ce i-a fost administrat vaccinul Pfizer-BioNTech. „Din…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer – BIONTECH. Astfel, vaccinarea va incepe in Romania pe 27 decembrie, atunci cand 5000 de persoane din prima linie vor fi vaccinate. Vaccinul e folosit deja in Marea Britanie, Israel și Statele Unite. De asemenea,…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a explicat care este tehnologie pe baza careia au fost dezvoltate vaccinurile aflate cel mai aproape de lansarea pe piața. Conform coordonatorului campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, este o tehnologie revoluționara care va fi folosita in viitor și pentru…

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 ar putea ajunge in Romania inca de la finalul lunii decembrie, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. El a explicat la Digi24 unde vor fi stocate vaccinurile, mai ales cele care au nevoie de condiții speciale, și cum se…

- Rezultatele testelor clinice realizate pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer au ajuns la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Pe baza acestora, oficialii europeni estimeaza ca distribuirea primelor doze ar urma sa inceapa in luna ianuarie 2021. Directorul EMA, Guido Rasi, a declarat…