- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat vineri ca Uniunea Europeana va adopta contramasuri daca ințelegerea facuta cu Donald Trump in iulie, privind reducerea tarifelor vamale, nu va impiedica SUA sa impuna taxe noi la autovehicule, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și președintele american Donald Trump au ajuns la un acord privind reducerea taxelor vamale in comerțul transatlantic, relateaza site-ul agenției Bloomberg și Financial Times.Declarand o noua faza, liderul de la Casa Alba a declarat miercuri ca, ...

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele american Donald Trump au anunțat miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale, anunța AFP. Statele Unite și Uniunea…

- Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat miercuri o noua etapa in relatiile economice dintre SUA si UE, acesta fiind de acord sa amane dicizia privind tarifele la importurile de automobile din Uniunea Europeana. Decizia aceasta vine in urma intalnirii cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom, comisarul…

- Uniunea Europeana analizeaza introducerea de tarife pentru carbunele si produsele farmaceutice si chimice din Statele Unite, daca presedintele Donald Trump va restrictiona importurile de automobile din UE, a relatat joi publicatia germana Wirtschaftswoche, citata de Reuters, conforn news.ro.”In…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia si SUA au "datoria comuna" sa nu declanseze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinti", informeaza agentia de stiri Reuters, citat de Mediafax.Inca este timp sa fie prevenit…

- Jean-Claude Juncker (foto), presedintele Comisiei Europene (CE), a criticat recent tarifele impuse de catre Donald Trump si a declarat ca Uniunea Europeana va face tot ce ii sta in putinta pentru a rebalansa comertul transatlantic, relateaza Reuters, citat de Mediafax.„Decizia Statelor Unite de a impune…