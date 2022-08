Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a confirmat joi ca forțele sale au lovit trenul din gara din orașul Ceapline, regiunea ucraineana Dnipropetrovsk. Kievul a anunțat ca 25 de civili și-au pierdut viața in urma atacului rusesc de miercuri, despre care se spune ca a vizat zonele rezidențiale.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, joi, ca forțele sale au lovit trenul din gara Chaplyne, din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac in care Kievul spune ca 25 de civili au murit, iar 50 sunt raniți, printre victime fiind și copii, scrie agentia rusa de presa RIA Novosti. Anunțul vine la mai…

- Ucraina acuza Rusia ca folosește centrala nucleara Zaporojia ca scut pentru atacurile cu artilerie. Ucraina susține ca Rusia a lansat rachete asupra orașului Marhanets, aflat in apropierea centralei nucleare Zaporojie, ucigand cel puțin 13 persoane și ranind 10.

- Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a intrat in a treia faza. Prima a inceput pe 24 februarie cu incercarea haotica a Moscovei de a ocupa Kievul. S-a incheiat cu esec datorita logisticii rusesti teribile (va amintiti convoiul de 65 de kilometri de echipamente rusesti?) si abilitatilor aparatorilor ucraineni,…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a spus directorul CIA William Burns, scrie BBC, preluat de news.ro si hotnews. Au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar putea fi bolnav,…

- Rusia și Ucraina au inca o șansa de a relua negocierile de pace, a declarat joi, Kremlinul, contrazicand comentariile anterioare ale diplomatului de top al Moscovei, ministrul de Externe Serghei Lavrov. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca negocierile cu Kievul sunt inca…

- Ucraina a acuzat luni Rusia de intensificarea bombardamentelor in est, unde trupele ruse rezista cu inversunare si, potrivit Moscovei, a lovit platforme de foraj in Marea Neagra de langa Crimeea (sud) anexata in 2014, scrie AFP.

- Fostul ambasador al SUA la Kiev, William Taylor, a declarat ca Ucraina are tot dreptul de a folosi armele furnizate de americani și de alte state impotriva Rusiei. Taylor, in prezent vicepreședinte al Institutului pentru Pace al Statelor Unite, face declarații care infioara Moscova cu privire la contraofensiva…