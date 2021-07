Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Baciu, Balazs Janos, i-a dat o replica de la obraz primarului Emil Boc, care a spus zilele trecute ca in Baciu nu e nicuo creasa.Boc insinua astfel ca numai el face crese si cei din zona metropolitana isi aduc copiii la cresa aici. Primarul din Baciu spune ca e o minciuna.„Totul e o…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca fostul premier Emil Boc ar fi fost luat in echipa generalul SRI Florian Coldea acum doi ani, iar in prezent este omul acestuia (mai multe pe acest subiect aici). Primarul Clujului, Emil Boc, spune in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO ca nu este in…

- Primaria Alba Iulia pregateste dezvoltarea zonei economice in partea de est a localitatii, in proximitatea Autostrazii A10 Sebes-Turda. In curand vor fi scoase la licitatie 13 loturi pentru investitori.

- Invitat la postul de radio Napoca FM, primarul Clujului a spus ca lenesii se plang de trafic si ca oamenii ar trebui sa se trezeasca mai devreme ca sa ajunga la timp unde au nevoie. Afirmatia lui Emil Boc i-a impartit in doua tabere pe clujeni, iar un fost deputat a venit cu o replica.

- Emil Boc le-a transmis șoferilor care se plang ca stau prea mult timp in trafic sau ca intarzie la serviciu, ca e o chestiune de lene. Activistul Adrian Dohotaru i-a dat replica primarului din Cluj-Napoca: "sa dai vina pe cațiva civici pentru ca nu ai infrastructura rutiera, e ridicol".

- Centura ocolitoare a Clujului mai are de așteptat. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a spus ca anul acesta se va termina documentația pentru centura și metrou, însa centurile trebuie facute de guverne, nu de primari. Edilul…

- Metroul din Cluj va beneficia de o finantare de peste 300 milioane de euro de la Bruxelles, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar alte fonduri europene vor fi accesate prin Programul Sectorial pentru Transporturi, spune primarul Emil Boc.

- Terasa amplasata la intersecția strazii Mitropolit Banulescu-Bodoni cu Ștefan cel Mare și Sfant a fost evacuata astazi de catre Pretura Buiucani, dupa ce antreprenorul a refuzat benevol sa elibereze spațiul. Primarul capitalei, Ion Ceban, afirma faptul ca contractul de arenda intre primarie și agentul…