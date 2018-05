Reprezentantii studentilor si elevilor sustin ca Guvernul doreste sa adopte programul de credite garantate de stat cu dobanda zero pentru investitii in dezvoltare personala, fara o consultare prealabila, solicitand o intalnire de urgenta pe aceasta tema cu Executivul. Anterior, premierul Viorica Dancila declarase, miercuri, la Marasesti, ca persoanele care vor sa beneficieze de credite preferentiale, cu dobanda zero, garantate de stat, trebuie sa urmeze cursuri, ea afirmand ca spera ca de acest program sa beneficieze cat mai multi tineri.