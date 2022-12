Stiri pe aceeasi tema

- De 1 decembrie, locuitorii municipiului Campia Turzii au avut parte de o zi plina de evenimente. Dimineața, in centrul orașului a avut loc o parada de Ziua Naționala, iar seara, in Parcul Municipal Berc, au facut show Dorian Popa, Oana Radu, Mirela Petrean și mulți alții. citește și: Parada de Ziua…

- De 1 Decembrie, Dorian Popa a concertat la Campia Turzii. Insa, a fost și la Salina Turda, ca sa viziteze cel mai spectaculos loc subteran de pe planeta, dupa cum l-au caracterizat diverse publicații de specialitate. La ieșire, a vrut sa ia masa la un rstaurant din apropiere, insa s-a razgandit in momentul…

- Bazinul de inot Turda va fi deschis și in zilele care sunt declarate oficial ”zile libere”, respectiv 30 noiembrie și 1 decembrie, au anunțat oficialii bazinului de inot aflat in administrarea societații Salina Turda SA. ”Programul Bazinului de Inot Didactic, in perioada minivacanței de 1 Decembrie…

- Un turdean sesizeaza faptul ca in urma lucrarilor la partea de trotuare, de pe strazile Ștefan cel Mare și Calea Victoriei, nu a scapat niciun pom netaiat. „Pe str. Ștefan cel Mare și Calea Victoriei (pana la stația din Micro 1) nu a scapat nici un pom netaiat de marea bordurare. Pacat ca doar așa [...]…

- TNL Turda a organizat un curs de conducere preventiva, in colaborare cu Școala pentru șoferi Pegasus din Turda. Cursul s-a desfașurat, in mod practic, in parcarea de langa pensiunea Sarea-n Bucate, de langa Salina Turda. „Am invațat cum sa abordam corect opririle de urgența, cum sa evitam corect obstacolele…

- Femeile liberale din Campia Turzii au o noua structura de conducere. Noul președinte OFL Campia Turzii este consilierul local Finica Oltean La ședința de alegeri au fost prezenți Prefectul Irina Munteanu, președintele OFL Cluj Mihaela Suciu și membrii PNL, dar și primarul Dorin Lojigan. „Alaturi de…

- Societatea comerciala Daghemana angajeaza la Campia Turzii: » manipulant marfa » ospatar restaurant » ajutor de bucatar » paznic de noapte Cei interesați pot suna la: 0722.246.231. Articolul Daghemana angajeaza la Campia Turzii: manipulant marfa, ospatar restaurant, ajutor bucatar și paznic de noapte…

- Duminica, 11 septembrie, se va disputa etapa a doua din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, iar capul de afiș al acestei runde este intalnirea dintre Progresul Boian, campioana ultimei ediții din aceasta serie și UST Cornești, formația care a terminat pe locul secund in campionatul trecut. Iata care sunt…