Replică pentru PSD! Liberalii susțin că sunt bani pentru majorarea pensiilor fără să se facă o modificare a PNRR Liberalii susțin ca sunt bani pentru majorarea pensiilor fara sa se faca o modificare a PNRR, așa cum a solicitat PSD. Declarația a fost facuta marți, de purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, in cadrul unei conferințe de presa. “9,4 din PIB este o suma suficienta, ar exista spațiu suficient și pentru marirea pensiilor. Exista bani pentru o eventuala marire a pensiilor, daca se dorește inainte de reforma la care ne-am angajat”, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. “Vocea” PNL s-a referit la reformarea sistemului de pensii și la creșterea PIB, acestea fiind angajamentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

