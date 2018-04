Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Dorohoi, județul Botoșani, care a santajat doua adolescente pe Facebook, a fost trimis la puscarie. Silviu B., in varsta de 26 de ani, a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a amenințat cu moartea doua minore prin mesaje trimise pe telefon și Facebook, relateaza Monitorul…

- Oficialii lui Poli Iași par sa nu fi trecut prea repede peste eliminarea din Cupa Romaniei cu FC Botoșani, 2-3, meci in care arbitrul George Gaman le-a acordat doua penalty-uri botoșanenilor. Prin intermediul paginii oficiale de Facebook, ieșenii au lansat o ironie la adresa rivalei regionale, speculand…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…