- „Va spun, pe surse, ca nu a existat niciun fel de consens cu Corpul Medical de la Spitalul Foisor care sa agreeze acest tip de comportament. Deci, Corpul Medical de la Spitalul Foisor a fost ignorat, iar acest ordin care este semnat de Vlad Voiculescu, probabil ca este semnat si de domnul Arafat, nu…

- In continuare se fac evacuari la Spitalul Foișor din Capitala. Opt pacienți de la Spitalul de Ortopedie așteptau sambata dimineata sa fie evacuați. Ultimii opt pacienti ortopedici sunt evacuati sambata dimineata din Spitalul Foisor, conform news.ro. Conform protocoalelor, urmeaza sa fie validate si…

- Situație fara precedent la Spitalul Foisor din Capitala, unde pacientii recent operati au fost evacuati in regim de urgenta, dupa ce unitatea a fost transformata in spital suport Covid. Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti, s-a declarat socat de situatia pacientilor si a cerut demiterea ministrului…

- Situatie revoltatoare, vineri seara, la Spitalul de Ortopedie Foisor, din Capitala. Peste 100 de pacienti au fost evacuati si transferati cu ambulante la alte spitale sau la domiciliu, in regim de urgenta, desi unii dintre ei fusesera operati cu doar cateva ore in urma. Seful DSU, Raed Arafat, a luat…

- Ministerul Sanatații a transmis un comunicat vineri noapte in care vine cu explicații despre situația extrema și fara precedent de la Spitalul Foișor unde pacienții au fost evacuați in plina nopate din unitate. Vlad Voiculescu da vina pe managerul spitalului despre care spujne ca a intarziat 10 ore…

- In contextul creșterii numarului de infectari, de pacienți internați in spitale și de pacienți in stare grava care au nevoie de locuri la ATI, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a transmis, duminica, o serie de masuri noi privind gestionarea pandemiei. Principala masura o reprezinta suplimentarea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis vineri, intr-o videoconferinta, ca situatia medicala actuala in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 este una "destul de critica" si nu sunt motive care sa arate ca lucrurile vor deveni "mai usoare" in perioada imediat urmatoare, anunța AGERPRES.…

- „Scolile nu trebuie inchise. Asta e foarte clar. In ceea ce priveste carantinarea Capitalei, in momentul in care vom avea suficiente elemente care sa duca la informarea populatiei legate de necesitatea limitarii anumitor tipuri de activitati, putem discuta. Pana acum nu am avut astfel de informatii.…