- Rusia așteapta scuze din partea administratiei de la Washington, dupa ce Joe Biden l-a numit pe liderul de la Moscova "criminal". Președintele SUA a spus despre Vladimir Putin ca va plati pentru ingerințele din scrutinul prezidențial din 2020.

- Presedintele SUA, Joseph Biden, considera ca omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, este "criminal", avertizand ca liderul de la Kremlin "va plati" pentru ingerintele in scrutinul prezidential din 2020. Joseph Biden a comentat, in cadrul unui interviu acordat ABC News, concluziile unui raport…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec în alegerile prezidențiale americane de anul trecut în favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curând. “Va plati prețul”, a spus…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu cred ca vom adresa noi…

- Statele Unite ale Americii vor lua "decizii" pentru ca Rusia "sa dea socoteala" pentru activitatile sale "destabilizatoare", a declarat joi consilierul presedintelui american Joe Biden pentru securitatea nationala Jake Sullivan, citat de AFP. "Credem ca daca facem Rusia sa plateasca pentru…

- Putin a semnat prelungirea tratatului ruso-american de dezarmare nucleara New Start, dupa ce miercuri Rusia și SUA au convenit sa extinda acest acord în condițiile solicitate de Moscova, a anunțat Kremlinul, relateaza AFP.Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns la un acord…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…