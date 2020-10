Stiri pe aceeasi tema

- "Sub nicio forma nu ne putem permite ca sistemul sanitar sa gestioneze o dubla epidemie de gripa și COVID", a avertizat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului subliniaza ca pandemia este departe de a se fi incheiat.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, obișnuita conferința de presa pentru ziua de miercuri.Klaus Iohannis va raspunde intrebarilor jurnaliștilor in contextul in care astazi, 16 septembrie, Romania a inregistrat un numar record de cazuri de coronavirus…

- Șeful statului a susținut miercuri o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, in contextul pregatirilor pentru inceperea anului școlar, dar și a pregatirilor pentru alegerile locale, programate la finalul acestei luni.

- Klaus Iohannis a anunțat ca teatrele, cinematografele și restaurantele se vor putea redeschide de la 1 septembrie, dar in condiții speciale de siguranța. In cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a anunțat ca este posibil sa se redeschida redeschida restaurantele…

- Conferinta de presa anuntata de presedintele Klaus Iohannis are loc in contextul in care Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) dezbate miercuri ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pentru limitarea raspandirii COVID-19 in timpul campaniei electorale, dar si masurile…

- Guvernul a prevazut la rectificarea bugetara fonduri substantiale destinate fermierilor afectati de seceta, a anuntat, marti, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a sustinut o declaratie de presa la finalul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban…

- Avocatul Cristian Winzer ii cere președintelui Klaus Iohannis sa spuna cu subiect și predicat care este acel articol al Legilor Justiției „prin care PSD a scapat penalii” și care este, cu nume și prenume, acel „penal” scapat de PSD. In lipsa unor raspunsuri concrete, „sloganurile prezidențiale” sunt…

- Președintele Romaniei a facut un anunț important pentru toți elevii. Noul an școlar va incepe in 14 septembrie, iar elevii vor merge efectiv la școala. Se iau in calcul trei scenarii in funcție de numarul bolnavilor din fiecare localitate. Decizia de a inchide școlile și mutarea cursurilor online aparține…