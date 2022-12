Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu va exista un boicot din partea statului roman la adresa Austriei, referindu-se la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care anunțase ca Romania iși va folosi dreptul de veto impotriva Austriei care iși dorește președinția OSCE. ”Acest…

- Austria a anunțat, marți, 5 condiții pentru a debloca votul pentru aderarea Romaniei la Schengen. Marți are loc la Bruxelles o ședința a Parlamentului European, in care europarlamentarii romani au cerut sa se discute votul dat de Austria impotriva țarii noastre. Discuția este prezidata de Roberta Metsola,…

- Marcel Ciolacu nu crede ca am mai avea vreo șansa de aderare in cadrul unui Consiliu extraordinar JAI, din moment ce Austria iși menține poziția de a vota impotriva țarii noastre. Liderul PSD crede ca strategia Romaniei trebuie schimbata. „Cred ca Romania trebuie sa aiba o strategie eficienta și de…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a contrazis, vineri, informația furnizata de europarlamentarul Rareș Bogdan potrivit caruia, Olanda ar fi cerut in Consiliul JAI decuplarea Romaniei de Bulgaria, iar cea care a blocat o eventuala decizie in acest sens ar fi fost Bulgaria care „a facut un joc…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen arata faptul ca Austria s-a decuplat de Europa si vor fi consecinte pentru acest stat, „in urma acestui vot absurd”. El a adaugat ca „opozitia nedreapta a Austriei este un cadou gratuit de Craciun…

- Președintele Klaus Iohannis primește luni la Palatul Cotroceni o delegație a OMV Petrom, condusa de Alfred Stern, director general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. OMV Petrom este cea mai mare companie petroliera…

- Șeful PSD a facut acuze grave la adresa liberalilor, partenerii din coaliția de guvernare, reproșurile ajungand acum la un alt nivel. Daca in cursul zilei de miercuri, PSD a postat un film in care susținea ca PNL nu a vrut niciodata sa creasca pensiile, joi dimineața am aflat de la social democrați…