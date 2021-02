Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a decis sa spuna tot ce știe despre fostul sau soț, la Xtra Night Show. Vedeta susține ca tatal copiilor ei nu este deloc responsabil, ba chiar ar avea un anturaj in care s-ar afla și unul dintre apropiații lui Alex Bodi.

- Scandalul pare sa nu se mai termine intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu. Celebra cantareața i-a adus un nou set de acuzații șocante, susținand ca acesta nu s-ar ocupa cum trebuie de copiii lor și ca afaceristul ar consuma substanțe interzise, chiar daca și-a facut teste antidrog. La randul sau,…

- Claudia Patrașcanu spune adevarul despre divorțul cu tatal copiilor sai! Motivul pentru care artista a ajuns sa-și plateasca mama! Ce i-a spus atunci Gabi Badalau? Bruneta a facut noi dezvaluiri la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars!

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai controversat scandal al momentului! Ce suma i-a cerut, de fapt, Claudia Patrașcanu lui Gabi Badalau la divorț? Artista a dat carțile pe fața la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars! Vedeta neaga spusele inca soțului sau!

- Toata lumea știe despre scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau, insa v-ați intrebat vreo secunda cum s-a ajuns, de fapt, la desparțire? Artista a spus totul la Xtra Night Show! Povestea divorțului dintre cei doi!

- Gabi Badalau a dezvaluit ca fosta lui soție i-a trimis mai multe mesaje Biancai Dragușanu, iar blondina a confirmat acest lucru pentru reporterii Xtra Night Show. Totodata, diva a ținut sa specifice ca nu este responsabila pentru desparțirea celor doi, dar nu a vrut sa dezvaluie nimic despre ceea ce…

- Dezvaluirile bomba continua in divorțul anului! Dupa ce Gabi Badalau a susținut ca mama copiilor sai l-ar fi „turnat” la DIICOT, controversatul afacerist a recunoscut in direct, la Xtra Night Show, ca a inșelat-o pe Claudia Patrașcanu! Iata ce a declarat acesta despre perioada in care forma un cuplu…

- Noi detalii ies la iveala din cel mai controversat divorț din lumea mondena! Claudia Patrașcanu a fost data afara din sala de judecata, in plin proces! Gabi Badalau, replica acida la adresa artistei! Afaceristul susține ca fosta soție nu-l lasa sa-și vada copiii! Ce se intampla in divorțul celor doi?