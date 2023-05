Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, afirma ca vrea sa se intalneasca cu sindicatele, duminica, la Guvern. El anunta ca duminica, la ora 12,00, a convocat o intalnire cu sindicatele pentru discutii.Precizarile premierului vin dupa ce presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca orice negociere privind viitorul…

- ”Tranziția la guvernare trebuie sa se produca rapid, fara sincope, pentru a menține stabilitatea și echilibrul guvernarii”, a transmis prim-ministrul Nicoale Ciuca pe o rețea de socializare ca raspuns la propunerea președintelui PSD Marcel Ciolacu de a suspenda negocierile

- Principala preocupare a coaliției trebuie sa fie soluționarea problemelor cetațenilor, spune premierul Nicolae Ciuca, dupa ce Marcel Ciolacu a cerut suspendarea negocierilor, dar "tranziția la guvernare trebuie sa se produca rapid”.

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat sambata, 20 mai, ca a convocat pentru ziua urmatoare, la ora 12:00, noi discuții cu sindicatele din Educație, la sediul Guvernului, ca sa opreasca greva anunțata pentru luni.„Soluția pentru revendicarile sindicatelor din educație este in legea salarizarii…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu considera ca orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendata pana la rezolvarea solicitarilor sindicatelor, dar si a restantei majore privind reforma pensiilor speciale, pe care le considera prioritare. ”De cand am intrat la guvernare prioritatea noastra a fost…

- „Studiul este in analiza la Ministerul Muncii si am convenit in coalitie ca, in momentul in care se va finaliza, vom avea concluziile de la Ministerul Muncii sa poata sa fie prezentate si sa luam o decizie in coalitie”, a afirmat Nicolae Ciuca, joi, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale au precizat…

- Premierul in funcție, care este și președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a uimit, luni, pe liberali cand a afirmat ca indiferent de propunerile acestora pentru viitorul cabinet de la Palatul Victoria, viitorul premier, adica președintele PSD Marcel Ciolacu, va fi cel care va decide lista finala a miniștrilor.…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…