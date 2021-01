Replica lui Cîțu: „Putem să redeschidem școlile pe 8 februarie, dacă…” Florin Cițu reacționeaza la propunerile publice ale vicepremierului Kelemen Hunor și ale opoziției care cer redeschiderea neintarziata a școlilor. Premierul a spus ca și el iși dorește revenirea elevilor la activitați școlare clasice, insa aceasta decizie depinde de evoluția pandemiei. La finalul ședinței de guvern in care a fost adoptata Ordonanța de Urgența prin […] The post Replica lui Cițu: „Putem sa redeschidem școlile pe 8 februarie, daca…” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

