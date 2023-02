Stiri pe aceeasi tema

- Dragoste cu nabadai pare a fi sintagma care descrie cel mai bine relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu. Dintr-o postare recenta a asistentei de la Neatza cu Razvan și Dani reiese ca s-a desparțit din nou de prezentatorul de la Antena Stars și se pare ca nici nu mai vrea sa-și aminteasca de el.

- Ramona Olaru are o silueta de invidiat, iar asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani se mandrește cu fizicul ei și de aceasta data a postat pe contul ei personal de Instagram cum arata coșul de cumparaturi in aceasta perioada. Iata ce obișnuiește sa consume vedeta zilnic!

- Dani Oțil a spus mai mult decat și-ar fi dorit Ramona Olaru in cadrul matinalului de luni de la Antena 1. Deși s-a afișat in ipostaze de cuplu alaturi de Catalin Cazacu de Craciun, asistenta TV nu a oferit nicio confirmare oficiala a impacarii lor. Totuși, in aceasta dimineața prezentatorul de la Neatza…

- Ramona Olaru trece prin momente dificile din punct de vedere sentimental, judecand dupa ultimele declarații cu privire la relația cu Catalin Cazacu. La doar cateva zile, asistenta TV a postat un mesaj acid cu subințeles.

- Ramona Olaru a anunțat ca s-a mutat din casa lui Catalin Cazacu pana cand acesta va termina cu renovarea. Dupa ce s-a speculat ca ar exista probleme in relația lor, prezentatorul de la Antena Stars a fost surprins petrecand. Recent, Catalin Cazacu a fost surprins intr-un club din Capitala, unde petrecea…

- Ramona Olaru și-a facut bagajele și a plecat din casa lui Catalin Cazacu. Cei doi nu s-au desparțit, așa cum s-a tot speculat in ultima perioada. Catalin Cazacu iși renoveaza apartamentul, astfel ca Ramona Olaru a decis sa se mute o perioada din casa iubitului ei. „Nu s-a terminat pentru ca se lucreaza.…

- Ramona Olaru a venit și in dimineața aceasta cu energie și voie buna la Neatza cu Razvan și Dani. Dimineața a inceput din nou cu o gluma inspirata a asistentei TV, care i-a amuzat pe barbații din platou. Iubita lui Catalin Cazacu și-a facut temele și de data aceasta.

- Ramona Olaru s-a desparțit de Catalin Cazacu? Mesajele asistentei de televiziune de la „Neatza cu Razvan și Dani” lasa loc de multe interpretari. Deși sunt logodiți, unele detalii indica o noua cearta intre cei doi parteneri. Ce a spus frumoasa blondina despre agresivitatea verbala sau fizica a barbaților.…