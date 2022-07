Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse a absentat atunci cand omologul sau ucrainean s a adresat online vineri ministrilor de externe ai tarilor din G20 reuniti in Indonezia.Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat vineri ca Rusia a auzit un "cor de apeluri al lumii intregildquo; pentru a pune capat razboiului…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a afirmat vineri ca el „nu va alerga” dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau american Antony Blinken a refuzat sa aiba o intrevedere cu el in marja reuniunii G20, informeaza AFP, Reuters si dpa, citate de Agerpres. „Nu noi suntem cei care au abandonat…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a anuntat lansarea unui nou grup comun, alcatuit din Marea Britanie, Uniunea Europeana si SUA, cu scopul de a sprijini eforturile Procuraturii Generale a Ucrainei de documentare a crimelor de razboi si a altor atrocitati comise in Ucraina, relateaza…

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand „Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista „posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN. „Razboiul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat, luni, ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Lloyd Austin, secretarul Apararii din SUA, a declarat, luni, dupa vizita la Kiev, ca Ucraina „poate caștiga razboiul impotriva Rusiei daca are echipamentul și sprijinul potrivit”. Austin s-a aflat, duminica, in vizita in Ucraina, alaturi de șeful Pentagonului, Antony Blinken. Cei doi oficiali americani,…