- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a spus ca declarația președintelui american Joe Biden, care l-a numit pe Vladimir Putin este „criminal de razboi”, este „inacceptabila”, relateaza Reuters, citand agenția de stat rusa TASS.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, americanilor, in cadrul discursului rostit in fața Congresului SUA sa acorde asistența suplimentara, inclusiv avioane puternice, țarii sale pentru a opri atacul rușilor, iar dupa cate se pare demersul sau a avut ceva ecou. Administrația…

- Forțele armate ale Ucrainei au declarat sambata, 26 februarie, ca au provocat „pierderi grele” armatei ruse, intr-un comunicat de presa publicat dimineața. Potrivit comunicatului, 3.500 de soldați ruși au fost uciși și 200 au fost luați prizonieri, de la inceputul invaziei rusești asupra teritoriului…

- Președintele american Joe Biden a vorbit despre criza din Ucraina. Casa Alba a pregatit noi sancțiuni „semnificative” impotriva Rusiei.„Anunț prima tranșa de sancțiuni. Guvernul rus nu se va putea imprumuta de pe piețele europene. Vom impune sancțiuni la adresa elitelor.Rusia este gata de atac, sper…

- Intr-un interviu la canalul NBC, joi, președintele american a spus ca nu va trimite soldați in Ucraina nici pentru evacuarea americanilor. Președintele SUA le-a cerut cetațenilor americani sa paraseasca Ucraina imediat din cauza unei posibile invazii ruse. Cetațenii americani ar trebui sa plece, ei…

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…

- Rusia lui Putin insereaza acuzatii grave la adresa Statelor Unite in retorica de razboi pe care o intese in jurul Ucrainei. Potrivit ministrului rus al Apararii Serghei Soigu, mercenari americani se afla acum in Donbas si pregatesc „provocari cu arme chimice necunoscute”.