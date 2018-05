Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul in valoare de 993 de milioane de dolari are scopul de a extinde cunoasterea conditiilor de pe Marte, aceste date fiind necesare in vederea trimiterii unor exploratori acolo, precum si de a dezvalui cum s-au format planetele telurice (ca Pamantul) s-au format cu miliarde de ani in urma. „Scopul…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava…

- Elon Musk a declarat recent ca primele zboruri catre Marte vor avea loc in 2019. ''Cred ca vom putea realiza zboruri scurte in prima parte a anului viitor,'' a declarat Musk in cadrul festivalului South by South West din Austin, Texas.

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul SpaceX, este de parere ca civilizatia ar putea fi pusa la adapost, in cazul unui al Treilea Razboi Mondial, prin construirea unor baze spatiale pe Luna si pe Marte. La inceputul lunii februarie, SpaceX a lansat cu succes Falcon Heavy, cea mai…

- Dupa lansarea reusita a rachetei Falcon Heavy, Elon Musk isi permite sa rasufle usurat si sa priveasca inainte, catre noul obiectiv din drumul sau catre Marte. Pana sa lanseze BFR (Big Falcon Rocket), propulsorul care se afla in dezvoltare in acest moment, si care va duce omenirea pe Planeta Rosie,…

- ​Elon Musk spune ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk…

- Masina trimisa de miliardarul Elon Musk nu va ajunge niciodata pe Planeta Rosie. Exista sansa, mica, ce-i drept, ca autoturismul electric sa loveasca Pamantul, Soarele ori sa ajunga pe Venus.

- Automobilul Tesla Roadster, lansat de Elon Musk in spatiu in cadrul unui prim test reusit al rachetei Falcon Heavy si care se afla pe o orbita eliptica in jurul Soarelui, ar putea sa cada inapoi pe Pamant sau pe planeta Venus peste cateva milioane de ani, conform rezultatelor unui nou studiu, informeaza…