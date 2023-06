Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi, 27 aprilie, atunci cand a fost intrebat ce parere are despre convorbirea telefonica purtata cu o zi inainte intre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca "saluta orice" ar putea aduce mai aproape sfarșitul conflictului…

- Conflictul militar din Ucraina s-ar incheia daca SUA si Uniunea Europeana ar inceta sa mai ofere sprijin financiar Kievului. Premierul ungar Viktor Orban a exprimat aceasta opinie intr-un interviu acordat vineri postului de radio Kossuth, mentionand ca el considera Ucraina insolvabila din punct de vedere…

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Rusia a transmis, ieri Ucrainei ca Marea Neagra, unde are staționata o flota navala, nu va fi niciodata mare NATO, dupa ce șeful diplomației ucrainene a folosit acest termen in denunțarea politicilor imperialiste ale Rusiei, noteaza RRA.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adaugat…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat vineri, 7 aprilie, ca Ucraina ”nu face comert cu teritoriile sale”, ca raspuns la sugestia presedintelui Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, ca aceasta tara sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului ,…

- Premierul ungar Viktor Orban este dependent de banii și gazele rusești pentru a se menține la putere. De aceea, el face totul pentru a se asigura ca acestea curg neintrerupt. Dmytro Tuzhanskyi, director al Central European Strategy Institute și fondator al proiectului Re: Open Ukraine. “Pietatea fața…

- Ministerul de Externe de la Kiev a anuntat miercuri ca l-a invitat pe guvernatorul Foridei, Ron DeSantis, sa viziteze Ucraina pentru a "intelege" invazia rusa, dupa ce politicianul american ce se profileaza drept aspirant la candidatura republicana pentru Casa Alba a apreciat ca apararea Ucrainei nu…

