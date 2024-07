Replica deputatului acuzat de distrugere…cu oi

Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Bucur, managerul Spitalului Clinic CF 2 București, a fost plasat sub control judiciar pentru savarșirea a șase infracțiuni de luare de mita, din care cinci in forma continuata, și a unei infracțiuni de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, in forma continuata. Potrivit procurorilor…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a raspuns, joi, reprosurilor premierului Ciolacu din sedinta de Guvern, aratand ca aceasta ordonanta de urgenta care prevede testarea soferilor cu drugtest nu este un demers individual, sporadic sau spontan, ori heirupist. El a subliniat ca aparatul din minister…

- Cantarețul Babasha a transmis un mesaj tuturor oamenilor care au fost prezenți la concertul Coldplay și care l-au huiduit. Manelistul a ajuns sa-și ceara scuze pentru faptul ca s-a aflat acolo. ”Nu sunt in masura sa port discuții tocmai fiind in centrul atenției acum, nu vreau sa creada lumea ca profit…

- Primele alegeri din Romania democrata au avut loc pe 20 mai 1990. Victoria zdrobitoare a Frontului Salvarii Naționale (67% din Parlament) și a lui Ion Iliescu (ales președinte cu 85% din voturi) au facut ca „Duminica Orbului”, sarbatoare importanta in creștinism, sa devina sinonima cu eșecul tranziției…

- Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Stanculescu Catalin Liviu, a fost reținut. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Procurorii DNA anunța, vineri, reținerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Stanculescu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat sambata pe Facebook o fotografie in care apare in tribune, la un meci, afisand un tricou cu mesajul „Stim Toti!”, ca raspuns la mesajul de pe tricoul prezentat de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la depunerea candidaturii pentru Primaria Generala,…