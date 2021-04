Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu susține ca Romania poate atinge ținta de cinci milioane de persoane vaccinate impotriva coronavirusului pana la inceputul lunii iunie. Ce este cel mai important, precizeaza premierul, este atingerea celor 10 milioane de oameni vaccinați, pentru a se putea atinge imunitatea generala.…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu raspunde ”acuzațiile celor din opoziție”, ca replica la acuzațiile foarte dure lansate de fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. ”Nu comentez declarațiile celor din opoziție in fiecare zi. In același timp avem o pandemie de gestionat, lucruri importante…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca va prelua interimar functia de ministru al Sanatatii, dupa revocarea lui Vlad Voiculescu si dupa ce Dan Barna a refuzat sa ocupe aceasta pozitie. “Odata cu propunerea de revocare a lui Vlad Voiculescu, i-am trimis președintelui și propunerea de numire a…

- Alianța USR PLUS ar dori ramanerea la guvernare, in coaliție cu PNL și UDMR, dar fara Florin Cițu premier, susțin surse politice. In cadrul USR sunt luate in calcul trei variante dupa revocarea lui Voiculescu: ramanerea la guvernare, dar fara Florin Cițu premier, ieșirea de la guvernare și, de asemenea,…

- Premierul Florin Cițu a trimis la Cotroceni documentele prin care il revoca din funcție pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. De asemenea, secretarul de stat Andreea Moldovan a fost demisa de premier. Interimatul va fi asigurat de vicepremierul Dan Barna.

- Premierul Florin Cițu susține ca le-a solicitat miniștrilor Raluca Turcan și Vlad Voiculescu sa plateasca amenda, in condițiile in care au fost surprinși fara masca. „ E toleranța zero in ceea ce privește membrii cabinetului meu”, a precizat premierul, miercuri, intr-o conferința de presa. „Nu este…

- Premierul Florin Cițu , secretarul de stat Raed Arafat și miniștrii Sanatații, Vlad Voiculescu, Educației, Sorin Cimpeanu, și Afacerilor Interne, Lucian Bode, susțin la aceasta ora declarații de presa, la finalul ședinței in care Guvernul a decis noile restricții care vor fi luate in Romania. “Am luat…

- Premierul Florin Citu i-a cerut ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa-i prezinte pana saptamana viitoare, un raport al activitații desfașurate din luna decembrie pentru pregatirea pentru valul trei al pandemiei COVID și planurile pentru perioada viit