Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviște și-a aflat in aceasta saptamana adversarul din semifinalele Supercupei Romaniei la volei feminin. In penultima faza a competiției, dambovițencele vor infrunta pe CSO Voluntari. Duelul dintre cele doua formații va avea loc pe 22 octombrie, de la ora 15.00. In cealalta semifinala se vor…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 12-a: Universitatea Craiova – FC Voluntari 1 – 1, Andrei Ivan (Universitatea) CS Mioveni – FC U Craiova 1948 2 – 2, Alexandru…

- U Banca Transilvania Cluj, campioana Romaniei la baschet masculin, a castigat marti seara la Ploiesti, Supercupa Romaniei, dupa disputa cu vicecampioana CSO Voluntari. Duelul este al doilea consecutiv intre cele doua echipe.U-BT s-a impus cu scorul de 78-76 (44-31), iar principalii marcatori au fost…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat pentru a patra oara Supercupa Romaniei la baschet masculin, dupa ce a invins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 78-76 (22-21, 22-10, 14-16, 20-29), marti seara, in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 7 octombrie Ora 18.00 FC Voluntari – CS Mioveni Ora 21.00 FC Argeș – Universitatea Craiova Sambata, 8 octombrie Ora 15.00 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt Ora 21.30 FC Rapid 1923 – FC Botoșani Duminica, […]…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 11-a: PORTARMihai Popa (FC Voluntari / 21 de ani) – A doua partida la rand in care a fost la inaltime! Contra celor de la FCU 1948, tanarul portar […] Articolul JUCATORII CHINDIEI…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 16 septembrie Ora 18.00 FC Voluntari – FC U Craiova 1948 Ora 21.00 Petrolul Ploiești – Farul Constanța Sambata, 17 septembrie Ora 16.45 UTA Arad – FC Hermannstadt Ora 19.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – […] Articolul…

- Etapa a 2-a Vineri, 22 iulie Ora 20.30 CS Mioveni – Farul Constanța Sambata, 23 iulie Ora 20.30 FC Voluntari – FC Botoșani Duminica, 24 iulie Ora 12.00 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Argeș Ora 16.00 FC U Craiova 1948 – CFR 1907 Cluj Ora 18.30 Universitatea Cluj – […] Articolul CHINDIA, CONDAMNATA SA CAȘTIGE…