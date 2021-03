Repetiţie generală pentru recensământul de anul viitor Zilele acestea se desfasoara recensamantul populatiei. Nu este cel de anvergura, ci doar o repetitie pentru pregatirea acestuia. Pentru participarea la recensamantul de proba au fost selectate aleatoriu 50.000 de gospodarii din toata tara. „Dorim sa testam instrumentarul, aplicatiile, modul de organizare, ca sa vedem cum merge si ce masuri trebuie luate pentru ca la recensamantul propriu-zis sa fie totul in regula", ne-a explicat Doina-Catalina Para, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

