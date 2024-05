Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza programul LABORATOR DE TEATRU in cadrul caruia, pe durata lunii iunie a acestui an, ofera ocazia publicului larg, dar și celor care doresc sa inceapa o cariera in domeniul teatral, sa fie mai aproape de aceasta arta fascinanta și de viața cu zi cu zi a Naționalului.…

- Teatrul Național din Timișoara organizeaza vineri, 14 iunie 2024, in Sala Mare a Teatrului Național, un eveniment european in premiera absoluta – repetiția generala cu public a spectacolului TREZIRE, viitoarea premiera a celebrului regizor și actor italian Pippo Delbono. Publicul are pentru prima data…

- Teatrul National din Timisoara este invitat cu spectacolul "Romanian psycho", regizat si interpretat de Florin Piersic jr, la Festivalul Bacau Fest Monodrame 2024, eveniment organizat in perioada 9 - 13 mai de Teatrul Municipal "Bacovia", informeaza un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul in aceasta saptamana, vineri, 26 aprilie, ora 19:00, la Concertul de Pasti "Sarbatoare Luminata".Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul in aceasta saptamana, vineri, 26 aprilie, ora 19:00, la Concertul de…

- Piața Unirii s-a umplut sambata de mașini de epoca, cu ocazia unei noi ediții a Retroparadei Primaverii, organizata de Retromobil Club – filiala Timiș. Peste 100 de mașini istorice, autohtone, dar și straine au bucurat sutele de trecatori, care au facut poze cu ele și au stat de vorba cu colecționarii…

- La data de 9 martie 2024, in jurul orei 12.20, polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au depistat, in municipiul Timișoara, un barbat, de 56 de ani, cetațean italian, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare. Biroul Sirene Național din Italia a informat despre introducerea…