Directia de Sanatate Publica (DSP) Bihor a anuntat vineri ca incepand de luni, 14 februarie a.c., se vor inchide 12 centre de vaccinare in judet, din care cinci in Oradea, si vor ramane functionale alte 13 centre fixe, din care sase in municipiul resedinta de judet.

Masurile de inchidere au fost luate avand in vedere solicitarea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea Impotriva SARS-CoV-2 si in urma analizei activitatii de vaccinare in centrele de vaccinare fixe din judetul Bihor, pentru utilizarea rationala, proportionala si justificata a resurselor angrenate…