Stiri pe aceeasi tema

- *CFR Cluj. Patronul clubului, Nelutu Varga, a declarat ca tehnicianul Dan Petrescu nu va mai pregati echipa, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, si ca il doreste pe selectionerul nationalei U21, Adrian Mutu, ca antrenor al formatiei sale. „Desi a inceput o moda sa poftesti la selectioneri sub contract…

- Ripensia Timisoara a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei. Abia iesiti din izolare, elevii lui Cosmin Petruescu au fost depasiti clar in repriza a doua a duelului din 16-imi cu Astra Giurgiu. Gruparea din Liga I a sprintat spre victorie in partea secunda si s-a impus cu 5-1, dupa ce la pauza tabela…

- ASU Politehnica Timisoara i-a provocat liderului Ligii 2 prima infrangere in jocurile oficiale din acest sezon. Alb-violetii pregatiti de Dan Alexa s-au impus cu 3-1 pe noul „Ion Oblemenco” in mansa unica a duelului cu FCU Craiova 1948 din Cupa Romaniei si au obtinut astfel biletele pentru optimi! Meciul…

- SCM Timisoara a cedat in ultimul joc al grupei C din Cupa Romaniei. „Leii” au fost invinsi de gazda turneului – CSU Sibiu, scor 85-68, dupa ce au condus pe tabela dupa primul sfert. In ciuda esecului, alb-violetii si-au asigurat un loc in Final 8! Baschetbalistii alb-violeti au inceput bine jocul din…

- Mihai Lazar ar putea sa nu fie pana la urma singurul jucator cu Covid de la SCM Rugby Timisoara. In dimineata plecarii spre Cluj, pentru meciul cu Universitatea, mai multi componenti ai banatenilor au acuzat stari care pot fi asociate cu noul coronavirus. Conducerea clubului a cerut si a obtinut amanarea…

- CSM Stiinta Baia Mare a surclasat-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 96-6 (61-6), sambata, pe teren propriu, in prima etapa a Cupei Romaniei 2020 la rugby, in cadrul Grupei A.Intr-o partida din Grupa B, CSA Steaua Bucuresti a castigat si ea la scor cu ACS Tomitanii Constanta, 66-20 (24-3),…

- Sambata, de la ora 11.00 (in direct pe TVR2), CSM Bacau va intalni in semifinalele Cupei, la Sfantu-Gheorghe, principala favorita, Dinamo. Bacauanii se prezinta fara antrenor, dar cu noua achiziție, pivotul Capota. Gata cu așteptarea! Dupa o pauza de jumatate de an, prim-divizionara de handbal masculin…

- FC Pucioasa, din Seria 6 a Ligii a 3-a, are probleme serioase din punct de vedere financiar, cu cateva zile inaintea debutului in noul sezon.Va evolua miercuri, in Cupa Romaniei, dar dificultatile cu banii dau mari batai de cap celor care se ocupa de destinele clubului.Primarul localitatii Pucioasa,…