Repere teleormănene: Descoperiri arheologice în comuna Peretu și împrejurimi Moșia comunei Peretu a oferit condiții prielnice dezvoltarii vieții din cele mai indepartate timpuri, aici aflandu-se soluri fertile, favorabile obținerii unor recolte bogate, clima temperata, paduri intinse și ape curgatoare in imediata apropiere. Acest lucru este dovedit de numeroase descoperiri arheologice facute pe moșia satului, dar și de informații scrise și orale și de toponime. Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

