Repere teleormănene: Comuna Bragadiru Comuna teleormaneana Bragadiru este alcatuita dintr-un singur sat, iar numele ii vine de la cuvantul slav „brigadir”, care inseamna „brigadier”. Batranii satului povestesc ca in timpul razboiului ruso-turc (1768-1774) pe aceste meleaguri s-a stabilit o brigada condusa de un brigadier, echivalentul „generalului de brigada” de astazi. Foarte cumsecade și dornic sa ramana o amintire frumoasa, Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul timpului, unele parți sau locuri ale comunei Peretu au capatat anumite toponime (nume). Unele se pastreaza și astazi, altele au disparut. „Balțatu” este numele unei parți a comunei, situata dincolo de raul Vedea, pe partea stanga. Este o terasa mai inalta decat cea de pe partea dreapta,…

- Comuna Peretu este formata dintr-un singur sat, fiind așezata in nordul Campiei Boianului, avand o poziție centrala in județ și situandu-se pe DN6, București – Craiova – Timișoara, la 21 km de Alexandria. Suprafața comunei (vatra satului și extravilanul) este de 7700 hectare. Peretu se invecineaza la…

- In comuna teleormaneana Bogdana tradițiile se pastreaza cu sfințenie, fiecare anotimp fiind marcat de obiceiuri transmise din generație in generație. De Craciun copiii se duc cu bolindeții, iar de Anul Nou merg cu graușorul și cu sorcova. In joia care precede Invierea, copiii de 4-7 ani merg pe la case…

- Pentru a se apara de romani, Burebista și Decebal și-au instruit și inarmat oștenii, refacand și dezvoltand fortificațiile de pe intreg cuprinsul Daciei. Cetațile din Munții Oraștiei, impreuna cu capitala, Sarmisegetuza, se dezvolta, ivindu-se un adevarat sistem de aparare, din care faceau parte și…

- Pamantul aflat intre raurile Olt și Teleorman, avand la sud Dunarea și in nord dealurile sudcarpatice, era ferit de primejdii și bun de locuit, oferind cu darnicie dacilor cele necesare traiului. Pentru legiunile romane, ținutul estic de peste Olt, din Dacia ramasa libera, oferea forța de munca, utilaje…

- Teritoriul Judetului Teleorman a fost dintotdeauna o zona favorabila dezvoltarii comunitatilor omenesti, descoperirile arheologice cele mai vechi datand din paleolitic si din epoca pietrei cioplite. Astfel, uneltele de silex descoperite la Ciuperceni, langa Turnu Magurele, au o vechime de aproximativ…

- Implicandu-se din primii ani de activitate pastorala in renovarea bisericii din comuna Troianul, preotul Dumitru I. Popescu (1884-1972) cere și obține de la primaria Troianul (Belitori) autorizația de a construi un camin cultural in aceasta localitate. Astfel, in anul 1938 a ridicat, cu efortul fizic…

- Comuna teleormaneana Islaz, alcatuita din doua sate, Islaz și Moldoveni, este situata la varsarea Oltului in Dunare. Locul este mirific, dar și incarcat de istorie, caci aici, pe 9 iunie 1848 s-au aflat fruntașii pașoptiști Ion Heliade Radulescu, Ștefan Golescu, Cristian Tell, Nicolae Pleșoianu și preotul…