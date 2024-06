Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis, vineri, renumararea voturilor pentru alegerile europarlamentare in mai multe județe și secții de votare, ca urmare a unei acțiuni in instanța caștigate de Partidul REPER. Deputații Oana Cambera și Andrei Lupu, impreuna cu avocatul Dragoș Popa, au reușit sa anuleze mai…

