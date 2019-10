Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus de PNL la Finante in guvernul Orban, senatorul Florin Citu, si-a luat marti angajamentul, la audierea sa in comisiile de specialitate, ca va face pasi pentru repatrierea aurului de la Moscova.

- Ministrul propus de PNL la Finanțe in guvernul Ludovic Orban, senatorul Florin Cițu, și-a luat marți angajamentul, la audierea sa in comisiile de specialitate, ca va face pași pentru repatrierea aurului de la Moscova.„Imi iau un angajament, voi face tot ce imi sta in putinta sa revigorez impreuna…

- Victor Costache, propunerea pentru Ministerul Sanatații, a spus la audierea de specialitate din Parlament, ca una dintre urgențe este rectificarea bugetara la Sanatate deoarece in luna decembrie „vom fi descoperiți” și a promis ca va fi un coleg dificil pentru Florin Cițu, propus la Finanțe.„Voi…

- Au inceput audierile in comisii a miniștrilor propuși in Guvernul Orban. Printre liberalii audiați astazi se numara Nicolae Ciuca, propus la Ministerul Apararii, Florin Cițu, propus la Finanțe dar și propunerea pentru Sanatate, respectiv Victor Costache.

- Marți este prima zi de audieri in comisii a miniștrilor propuși in Guvernul Orban. Printre liberalii audiați marți se numara Nicolae Ciuca, propus la Ministerul Apararii, Florin Cițu, propus la Finanțe dar și propunerea pentru Sanatate, respectiv Victor Costache, anunța MEDIAFAX.Miniștrii…

- Liderul senatorilor liberali, Florin Citu, a declarat luni, la RFI, ca ar accepta postul de ministru de Finante daca i s-ar propune oficial acest lucru, apreciind ca ar fi "o onoare" sa faca parte din Guvernul Orban, conform agerpres.ro. Intrebat daca i s-a propus postul de ministru de Finante, Citu…

- Rusia sustine ca un avion de vanatoare NATO s-a apropiat de cel al ministrului Apararii de la Moscova. Potrivit agentiei oficiale de stiri TASS, un avion de vanatoare F-18 al Fortelor Aeriene Spaniole s-a apropiat de aeronava care il transporta pe Serghei Soigu, ministrul rus a Apararii. Incidentul…

- Rusia a declarat ca a propus SUA, care urmeaza sa anunte oficial vineri iesirea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), un moratoriu asupra desfasurarii armelor nucleare interzise de acest pact semnat la sfarsitul Razboiului rece, informeaza AFP. 'Noi am propus SUA si altor tari…