Repatrierea moldovenilor: Alte 8 curse charter în perioada 27 aprilie - 3 mai © Sputnik / Rodion ProcaNumarul moldovenilor care s-au repatriat grație MAEIE in condițiile pandemiei COVID-19 CHIȘINAU, 24 apr – Sputnik. Alți 1.440 de cetațeni moldoveni, inscriși pe listele de așteptare ale misiunilor diplomatice, vor fi repatriați pe cale aeriana in intervalul 27 aprilie - 3 mai. Opt curse charter vor fi operate saptamana viitoare, iar prioritate vor avea studenții, persoanele aflate la tratament medical și cetațenii aflați in dificultate, anunța Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE). Cele 8 curse charter vor fi efectuate din Milano,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a convocat o ședința cu conducatorii asociațiilor de business care reprezinta diverse ramuri ale economiei naționale. In cadrul intrevederii, interlocutorii au facut un schimb de pareri despre cele mai actuale probleme cauzate de…

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. Ministerul de Externe organizeaza in aceasta saptamana șapte curse charter pentru a aduce acasa cetațenii moldoveni din Marea Britanie, Rusia, Italia, Franța și Spania, iar saptamana viitoare vor fi organizate noi misiuni de repatriere. Autoritațile fac eforturi ca sa-i…

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. La cursul valutar anunțat de BNM pentru marți, 21 aprilie, un dolar american este cotat cu 17,78 lei, un euro – cu 19,26 lei, o hrivna ucraineana – cu 66 de bani, un leu romanesc – cu 3,98 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 24 de bani. © Photo : Banca Naționala…

- CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore, granițele țarii noastre au fost traversate de catre 3 211 de persoane, dintre care 2 351 de treceri au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au fost inregistrați la frontiera…

- CHIȘINAU, 17 apr. – Sputnik. La sfarșitul lui 2019, pensionarii din țara noastra au fost anunțați ca pe parcursul anului 2020 vor primi de doua ori cate un suport unic de la stat in marime de 700 de lei. Astfel, pensionarii și persoanele care primesc alocații sociale, al caror venit lunar nu depașește…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, le-a ordonat șefilor departamentelor de forța sa intervina in graficul Paradei Biruinței și sa amane toate acțiunile preconizate in contextul acestei sarbatori. In același timp, el a dat asigurari ca manifestațiile dedicate…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera, in timp de 24 de ore au intrat in țara 1418 persoane - 749 au revenit prin punctele de trecere de la hotarul cu Romania, 436 au traversat frontiera moldo-ucraineana, iar 233 de cetațeni au revenit in țara cu o…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In felul acesta, numarul celor care au murit de coronavirus a ajuns la 43 de oameni. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCoronavirus in Moldova: Cate persoane au fost vindecate pana in prezent…